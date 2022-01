In der 14. Runde der Basketball Superliga gewannen die Basket Swans Gmunden im Duell Meister gegen Vizemeister auswärts bei den Kapfenberg Bulls 76:66. Es war dies bereits der fünfte Sieg in Folge, damit wurde Platz zwei in der Tabelle gefestigt.

GMUNDEN, KAPFENBERG. Die Gmundner übernahmen ab Mitte des ersten Viertels das Kommando, zogen da auf 18:11 davon und lagen in der Folge immer mit 7 bis 15 Punkten voran. Mit einer gediegenen Defensivleistung hielt man die wurfstarken Legionäre der Bulls unter Kontrolle, gewann dazu das Reboundduell und hatte mit Kapitän Daniel Friedrich (24 Punkte) offensiv den stärksten Spieler in seinen Reihen. Stephon Jelks steuerte erneut ein double-double bei (15 Punkte, 13 Rebounds), insgesamt war es eine mannschaftlich geschlossene Leistung, die zu diesem Erfolg führte. Schließlich gewinnt man nicht aller Tage bei den heimstarken Steirern.

30. Jänner: Heimspiel gegen Dukes

Am kommenden Sonntag, 30. Jänner, treffen die Swans um 17.30 Uhr in der heimischen Volksbankarena auf die Dukes aus Klosterneuburg. Da kommt es zu einem Wiedersehen mit dem langjährigen Assistenztrainer der Gmundner, Chris O’Shea, der jetzt Headcoach der Niederösterreicher ist. Bei Gmunden wird voraussichtlich Carlos Novas Mateo sein Debut geben, Zuschauer sind weiterhin erlaubt, es gilt Maskenpflicht und die 2G-Regel.