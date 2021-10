Christopher Kain wurde im Springen Dritter und auch Simon Gaisberger, Simon Steinacher und Luca Grieshofer holten im Team Bronze.

BISCHOFSHOFEN. Bei besten Bedingungen konnte am letzten Wochenende der Schüler- Austriacup im Sprunglauf und in der Nordischen Kombination stattfinden. Beim Team- Wettkampf am Samstag errang Team Oberösterreich 1 mit den NTS-Athleten Simon Gaisberger, Simon Steinacher und Luca Grieshofer den 3. Platz in der Schülerklasse 1. Bei den Schülern 2 sah es nach dem ersten Durchgang für Christopher Kain und Raphael Lippert ebenfalls nach einem Stockerlplatz aus, aber leider ging der 2. Durchgang etwas daneben, sodass sie sich mit Rang fünf zufrieden geben mussten.

Im Einzelbewerb am Sonntag waren die Sportler des NTS wieder voll da. In der Schülerklasse 1 belegte Luca Grieshofer den sechsten Platz im Springen. In der Nordischen Kombination wurde er Zwölfter. Simon Steinacher präsentierte sich gut mit Rang neun im Springen und Rang sechs in der Nordischen Kombination. Auch Simon Gaisberger – 17. im Springen und 14. in der Nordischen Kombination – und Gabriel Führer – 20. im Springen und 17. in der Nordischen Kombination – zeigten gute Leistungen.

In der Schülerklasse 2 überzeugte Christopher Kain mit Sprüngen auf 66 und 66,5 Meter, die ihm Platz drei bescherten. In der Nordischen Kombination wurde er Neunter. Raphael Lippert belegte Rang self im Springen und Rang 23 in der Nordischen Kombination. Nico Koller hatte einen nicht so guten Tag. Er landete auf den Rängen 32 im Springen und 26 in der Nordischen Kombination.

In der Jugendklasse war Jakob Peer als einziger Vertreter des NTS am Start. Mit Rang 13 blieb er allerdings hinter seinen Möglichkeiten.