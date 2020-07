Die Kampfmannschaft der ASKÖ Steyrermühl konnte sich im "Salzkammergut-Derby" gegen Bad Ischl mit 7:2 durchsetzen und den vierten Dreipunkter im Gang holen. Aufgrund der regnerischen Bedingungen mussten auch im dritten Heimspiel der Saison die Matches allesamt in der Halle ausgetragen werden.

Im Spitzenspiel zeigte Florian Walcher erneut eine Glanzleistung und bezwang Marko Krickovic mit 6:1 6:4. Im Duell der 2er setzte sich Marcel Strickroth deutlich gegen Sebastian Hagn mit 6:2 6:2 durch. Auch Christian Schallmeiner ließ gegen Alex Mark Bucewicz wenig anbrennen (6:3 6:4). Georg Obermaier fegte den jungen Deutschen Ron Heger förmlich vom Platz (6:0 6:2). Die Partie der 5er, wo sich der "Oldie" Markus Huber überraschend deutlich gegen Marco Grafinger mit 6:2 6:1 durchsetzte, ging als einzige Einzelpartie an die Bad Ischler. In der 6er Partie feierte Jochen Danzer, der in dieser Runde für den Mannschaftsführer Gottfried Wittmann einsprang, einen wahren Außenseitersieg (7:6 6:3 gegen Philipp Gratzer).

Somit mussten mindestens 2 Doppel gewonnen werden, um die 3 Punkte abzusichern. Im 1er Doppel erledigten Walcher/Strickroth ihre Aufgabe souverän (6:2 6:3 gegen Krickovic/Heger). Schallmeiner/Danzer fixierten gegen Bucewicz/Gratzer den Dreipukter, womit die Niederlage von Obermaier/Grafinger keine Rolle mehr spielte.

Trotz des Derbysieges bleibt man in der Tabelle weiterhin mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 2 hinter dem ASKÖ TC Wels. Weiter geht es für den Landesmeister des Vorjahres mit einem Auswärtsspiel gegen den UTC Fischer Ried.