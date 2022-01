Das BG/BRG Bad Ischl lädt alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse Volksschule und Mittelschule sowie deren Eltern und alle Interessierten zum virtuellen Tag der offenen Tür am 28. Jänner ein.

BAD ISCHL. An diesem Tag besteht die Möglichkeit, auf der Homepage (siehe www.gymbadischl.at) mittels eines virtuellen Rundgangs, Videoclips und anderer Beiträge Einblick in den Schulalltag und Information über die Unterstufe und das neue Oberstufenmodell MOvE (Modifizierte Oberstufe für vertiefende Entfaltung) zu bekommen. Diese Beiträge kann man auch noch nach dem 28.01.2022 auf der Homepage finden. Am Tag der offenen Tür besteht außerdem die Möglichkeit, sich per Videoschaltung über die Schule zu informieren.

Zusätzlich wird am 27. Jänner um 19 Uhr für Eltern eine Informationsveranstaltung via Zoom stattfinden. Alle Links und genauere Informationen sind auf der Homepage zu finden.

Schnuppertermine in Präsenz können mit unserem Sekretariat, das von 7 bis 15 Uhr geöffnet ist, unter der Telefonnummer 06132/23493 vereinbart werden.