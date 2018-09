„Gemma Pfarrhof schaun“ in Gschwandt.

23.09.2018, 21:41 Uhr

Am heutigen Tag begann der Rundgang durch den Pfarrhof für viele in der vertrauten Pfarrkanzlei, wo bei der Pfarrsekretärin ANDREA EDTHALER Einsicht in alte Matriken genommen werden konnte. Dann ging es weiter in den neu eingerichteten Besprechungsraum, in dem HANS SCHOBESBERGER alte Chroniken, alte Verlautbarungen und sogar Kunstschätze ausstellte. Ein besonderes Stück wurde an diesem Tag der Pfarre als bleibendes Geschenk überreicht: der Schnitzer HERMANN STIEGER, wohnhaft in Baumgarten, überreichte der Pfarrassistentin einen Flachsschnitt mit dem Vater Unser, der im Besprechungsort den perfekten Ort fand und sofort aufgehängt wurde. In der Küche tummelten sich Pfarrgemeinderatsobfrau BETTINA PLASSER und einige weitere Pfarrgemeinderatsmitglieder, die die Gäste mit besten Kuchen, die von vielen lieben Frauen aus der Pfarre gebacken wurden und Kuchen verwöhnten. Im Wintergarten wartete dann eine hervorragende Gulaschsuppe, JOSEF BURGHARDTS Beitrag zur Eröffnung des Pfarrhofs.Allen schmeckte es und die Pfarrmitglieder ließen sich die Stimmung nicht trüben, auch wenn das Wetter nicht mitspielte. In der Garage wurden Bierbankgarnituren aufgestellt und so konnten bei der amerikanischen Versteigerung der Torte, die die Schülerin SOPHIE GILLESBERGER für den guten Zweck zur Verfügung gestellt hatte, ca. 60 Personen in der Garage Platz finden. Auch Bürgermeister FRITZ STEINDL mit seiner Gattin und Enkelin steigerte eifrig um die Torte mit, um den Pfarrhof zu unterstützen. Pfarrmoderator ALOIS KAINBERGER, der selbst bei der Renovierung tatkräftig mitgeholfen hat und z.B. die Küche ausmalte, war am heutigen Tag voller Dankbarkeit und sportlichem Ehrgeiz - er „wuzelte“ mit den Kids um die Wette. Im Jugendraum erwartete die pastorale Mitarbeiterin der Pfarre für den Bereich Jugend und Firmung, SABINE STELZHAMMER die Gäste und freute sich, dass sie gleich einige Angebote für eine Couch bekam, die für den Jugendraum noch gesucht wird.Der Rundgang ging dann noch weiter in den 1. Stock, wo Pfarrassistentin ANNA-MARIA MARSCHNER voll Freude ihr Büro herzeigte und einige auch das gemütliche Sitzeck, in dem nun seelsorgliche Gespräche stattfinden können, gleich ausprobierten. Der Raum, der viele besonders anzog, ist der Meditationsraum. Nicht nur hier ist SEPP FEICHTINGERS Handschrift besonders zu erkennen. Frisch geschliffener und geölter Boden luden ein die Schuhe auszuziehen und ruhig zu werden, eine Bibelstelle zu ziehen oder persönliche Anliegen auf ein Kärtchen zu schreiben.Nicht zu vergessen ist die Ausstellung der Psalm-Skulpturen, die von Schülerinnen und Schülern der 2. Klassen der NMS Traundorf im Religionsunterricht mit FELICITAS JIRIKOVSKY gestaltet wurden: 10 Holzblöcke mit Drahtmännchen und Schwemmholz stellen auf besondere Weise einzelne Verse aus den Psalmen dar und wurden im gesamten Pfarrhof aufgestellt. Die Kunstobjekte können noch bis Ende September zu den Kanzleistunden im Pfarrhof betrachtet werden.Nun darf sich die Pfarre Gschwandt auf viele stärkende und bereichernde Veranstaltungen in den Räumen und im Garten des Pfarrhofs freuen. Los geht´s mit den jüngsten Pfarrmitgliedern am 2. Oktober bei der Schäfchenstunde und am 20. Oktober bei der Kreativwerkstatt für die Jugend, wenn unter dem Motto "Wir haben Platz für dich!" alte Sesseln von Jugendlichen für "ihren" Raum bemalt werden. Wir sind gespannt, was sich durch die neuen Räume in unserer Pfarre alles entwickeln wird.Bericht Anna-Maria MARSCHNER und Bilder Peter SOMMER