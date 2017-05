Kirchham feiert Landespatron und dankt seinen Florianijüngern

08.05.2017, 11:09 Uhr

"Beide Feuerwehren mit über 150 Mitgliedern sorgen nicht nur für die Sicherheit unserer Bevölkerung, sondern sind aufgrund ihres hohen Engagement wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Sie tragen damit auch wesentlich zur hohen Lebensqualität in unserer Gemeinde bei", so der Bürgermeister in seiner Grußadresse an die Festversammlung, bei der erfreulicherweise auch sehr viele Partner der Feuerwehrmitglieder sowie die Jugendgruppe anwesend waren.