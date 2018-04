„Sommer“ Spaziergang Esplanade Gmunden!

21.04.2018, 23:38 Uhr

Ja und die Esplanade mit ihren Einkehrmöglichkeiten in den Lokalen und Eisständen ließ auch keine Wünsche offen. Bei der Bootsvermietung Oberleitner/Huber war auch sprichwörtlich „der Bär los“. In Schlangen warteten die Bootsmieter auf Rückkehr der Elektroboote, die über den ganzen See verstreut unterwegs waren. Auch eine tolle Neuigkeit gibt es dort zu mieten. „Wir haben uns dieses Jahr eine Elektrojacht von Bootsbau FRAUSCHER sprichwörtlich "ins Boot geholt". Und dies war ein Glücksgriff. Wenn nur die Hälfte der Bestellungen per Telefon kommen, dann sind wir mehr als zufrieden mit der Auslastung dieses besonderen Elektrobootes!“, so der sichtlich zufriedener Bottsvermieter Dominik HUBER.Und was ebenfalls entlang der Esplanade und in Richtung Schloss Ort nicht fehlen darf, ist das „BIM, BIM“ des Gmundner Bummelzug von Hansi HAAS, der auch heute wieder selbst mit seinem „Keramikzug“ unterwegs war. Kurioses gibt es auch bei der Brückenbaustelle auf der Schiffslände zu sehen. Ein Schwanenpaar hat direkt am Ufer der Traunbrücke auf einer kleinen Sandbank ihr Nest errichtet. Als Nistmaterial wurde auch achtlos weggeworfener Abfall verwendet, was schon zu denken gibt. Aber alles Gute den beiden und dass alles ein gutes Ende mit Babyschwänen am See nimmt. Eine Seltenheit ist wohl auch in einem Garten der Schiffslände die Blüten des Flieders und des Osterstrauches/ Forsythie. Ja die Natur treibt manchmal seltene besonderen Blüten. Eine Rarität stand dann noch am Parkplatz des Seebahnhof. Der „Kleine“, ein Fiat nuova 500 Oldtimer, schaute schon etwas ängstlich zwischen den beiden Großen aus. Aber vielleicht wächst er beim Fahren aus sich heraus!