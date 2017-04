E-Bike Verleih "Nemo Point" startet in Gosau

24.04.2017, 08:30 Uhr

GOSAU. Der Boom der E-Mountainbikes ist nicht mehr zu übersehen. Prognosen gehen davon aus, dass mittelfristig jedes dritte Fahrrad einen elektrischen Hilfsantrieb haben wird. Im Weltkulturerbe-Ort Gosau eröffnet ab 1. Mai der E-Bikeverleih „Nemo Point“.

E-Biketouren mit Guides

Mit E-Mountainbikes von Focus und Kalkhoff startet der Gosauer Karl Posch mit seinem Team das Experiment eines E-Bike Verleihs im Inneren Salzkammergut. Im Ortszentrum unmittelbar neben dem Tourismusbüro ist der Shop bestens gelegen. "Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich bei uns im Salzkammergut mit einem E-Bike ergeben", so Posch. "Die vielen Kilometer freigegebener Forststraßen mit bewirtschafteten Almen, aber auch der lange Gosauer Talboden mit wunderschönen Kraftplatzerln bieten unendliche Möglichkeiten für Naturliebhaber. Mit etwas Hilfe durch einen Elektromotor wird das Erlebnis dabei leichter erreichbar, weil man wesentlich kräftesparender unterwegs ist. Wer‘s nicht glaubt, soll das E-Biken mal ausprobieren, fünf Monate stelle ich dazu die Räder in Gosau zur Verfügung."Neben dem Verleih werden auch geführte E-Biketouren mit ausgebildeten Bikeführern angeboten. Am Montag Nachmittag geht’s dabei durch den Ort Gosau, am Donnerstag steht jeweils eine längere Bergtour auf dem Programm. Einmal im Monat werden im Nemo Point auch gebrauchte E-Bikes verkauft. Der erste Verkaufssamstag im Nemo Point Gosau wird der 27. Mai sein. Der Nemo Point in Gosau wird ab 1.5. bis 30.9. täglich von 8 bis 10 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geöffnet sein.