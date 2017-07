Ebenseer nahmen an "Sechs-Bezirke-Feuerwehrjugendlager" teil

24.07.2017, 08:07 Uhr

ST. GEORGEN I.A. Vom 20 bis 23. Juli fand in St.Georgen i. A. das alljährliche 6-Bezirke Jugendlager der Feuerwehrjugend aus den Bezirken Gmunden, Vöcklabruck, Braunau, Grießkirchen, Ried i. Innkreis und Schärding statt.

Auch fünf Burschen der FF Ebensee nahmen heuer wieder daran teil, um sich bei der Lagerolympiade und auch beim Lagerleben mit anderen Jugendlichen messen und austauschen zu können. In diesen vier Tagen, wurde den Jugendlichen so einiges geboten: Vorführung eines Hubschraubers des BMI (Polizei), Modelfliegervorführung, Harvester-, Schnitz und Powersägenvorführung, Traktorziehen, Löschbewerbe, Geschicklichkeitsspiele und noch einiges mehr.Natürlich durfte auch die Freizeit nicht zu kurz kommen, darum wurde diese auch mit Bade- und Kinoausflügen gefüllt. Nach diesen Erlebnisreichen Tagen, gehen die Ebenseer Florianijünger in ihre Wohlverdiente Sommerpause um die Ferien in vollen Zügen genießen zu können.