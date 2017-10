Erntedankfest - Dank für reiche Ernte!

01.10.2017, 15:16 Uhr

Heute Sonntag 1.10.2017 fand in der Pfarrkirche Gschwandt das Erntedankfest mit Gottesdienst statt. Trotz unfreundlichem Wetter (aber Regen gehört ja auch für das Gedeihen einer reichen Ernte dazu) gab es vom Feuerwehrhaus einen Umzug in die Kirche, an dem die Goldhaubengruppe Gschwandt, die Landjugend Gschwandt, die auch eine wunderschöne Erntekrone angefertigt hat, die Musikkapelle Gschwandt und der Kindergarten Gschwandt teilnahmen.Pfarrer KonsR. Alois KAINBERGER und Pfarrassistentin Anna-Maria MARSCHNER mit Ministranten holten den Festzug von der Kirche kommend ab und unter Musikbegleitung der Musikkapelle Gschwandt machte sich der Umzug auf den Weg in die Kirche, wo ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert wurde. Musikalisch umrahmte eine Abordnung der Musikkapelle und der Kindergarten Gschwandt unter Leitung von Monika WEISMANN die heilige Messe. Die geweihten Gaben aus aller Herren Länder wurden im Anschluss bei den Kirchenausgängen an die Kirchgänger verteilt und ein gemütliches Beisammensein im Pfarrsaal beendete das Erntedankfest.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Erntedankfest 2017