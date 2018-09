Feuer in Laakirchen – neun Feuerwehren im Einsatz

16.09.2018, 10:12 Uhr

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand. In dem Nebengebäude befinden sich eine Hackschnitzelheizung, ein Hackschnitzellager mit Zufuhrsystem, eine Garage, ein weiteres Hackschnitzellager sowie ein Hühnerstall.Der Brand konnte von neun Feuerwehren mit insgesamt 150 Mann unter Kontrolle gebracht werden. Das Rote Kreuz Gmunden stand zur Betreuung der Familie im Einsatz.Ersten Einschätzungen zufolge dürfte der Brand im Bereich der Garage ausgebrochen und auf das übrige Objekt übergegriffen haben.Am Nebengebäude entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Am Wohnhaus wurde durch die Wärmeentwicklung ein Fenster beschädigt, ansonsten blieb das Wohnhaus unbeschädigt. Es wurde niemand verletzt.