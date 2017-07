Richtigstellung der Gemeinde St. Konrad

19.07.2017, 12:28 Uhr

Leserbrief zum "Thema der Woche" vom 13./14. Juli 2017

Bezugnehmend auf Ihren in der letzten Ausgabe der Bezirksrundschau Salzkammergut veröffentlichten Artikel, möchte ich für die Gemeinde St. Konrad Stellung nehmen. Sie erwähnten im Bericht das fixe Radargerät in Kranichsteg/Gemeinde St. Konrad, dessen Einnahmen aus Verkehrsstrafen angeblich auch der Gemeinde zugute kämen. Diese Aussage ist schlichtweg FALSCH! Das fixe Radargerät Kranichsteg steht an der Landesstrasse B120, demnach nicht auf einer Gemeindestrasse, die in unsere Hoheit fallen würde. Für die Abwicklung der Verkehrsstrafverfahren ist die Bezirkshauptmannschaft Gmunden zuständig, die Einnahmen daraus fließen jedoch zu 20 % an die Polizei, die restlichen 80 % gehen an den Erhalter der Straße, somit das Land Oberösterreich. Das Radargeräte im Ortsteil Kranichsteg ist daher keine Cashcow oder Einnahmequelle der Gemeinde St. Konrad!Klaus SchachhuberAmtsleiter der Gemeinde St. Konrad