Die TRAUNSEE-SHARKS starten in das Jahr 2018!

03.01.2018, 23:38 Uhr

Eine Woche später am Sonntag 14.1.2017 mit Spielbeginn 18:00 Uhr starten die TRAUNSEE-SHARKS 1 ebenfalls mit einem Heimspiel gegen den EC WINWIN Wels in das Jahr 2018. Wels liegt in der Tabelle der 1. OÖ LIWEST Eishockeyliga mit 9 Punkte auf Platz 4, dahinter die TRAUNSEE-SHARKS 1 auf Platz 5 mit 6 Punkte. Also auch hier eine spannende, sehenswerte Partie für Sie/Dich als Eishockeyfan.