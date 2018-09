Frauen- Landesliga: Scharnstein mit Kantersieg, Altmünster und Pettenbach remisierten!

23.09.2018, 12:07 Uhr

Kematen-Piberbach jubelte über späten Ausgleich in Altmünster!Mit einem „Aufreger“ startete das Debüt von Aufsteiger Kematen-Piberbach in Altmünster: da beide Teams mit schwarzen Hosen antreten wollte, vermisste Schiedsrichter Gerald Winkler die Unterscheidbarkeit, worauf die Gastgeberinnen in Rot-Weiß antraten. Die Gäste starteten daraufhin mit einer Blitzoffensive und fanden schon in der 2. Minute eine tolle Chance vor, doch Torhüterin Sarah Jocher (Altmünster)rettete in extremis vor Goalgetterin Sandra Edlmair. Erst nach etwa 20 Minuten fanden die Heimischen zu ihrem Spiel, gingen auch per Foulelfmeter in der 29. Minute durch Katharina Hrouda in Führung und zogen bis wenige Minuten vor der Pause ein sehr gekonntes Kombinationsspiel mit sehenswerten Spielzügen auf.Auch in der 2. Spielhälfte drängten die Gastgeberinnen auf den 2. Treffer, die Gäste kamen aber auch durch Spielerinnenwechsel Altmünsters auf und setzten immer wieder „Nadelstiche“ durch Konterattacken, die in der 85. Minute auch zu einem Foulelfmeter für Kematen führten. Trotzdem diese Riesenchance zum Ausgleich vergeben wurde, ließ sich der Landesliga-Aufsteiger nicht entmutigen und nützte in der 88. Minute einen missglückten Abwehrversuch der ansonsten sehr guten spielenden Torhüterin Altmünsters durch Kapitänin Michaela Hüttner zum vielumjubelten Endstand von 1:1.Nach Elfer-Pech noch Ausgleich!Der Punktegewinn wiegt deshalb doppelt, weil Trainer Christoph Söllradl auf Tina Zeller, Anna Ganglbauer und Anja Mühlgrabner verzichten musste und die Gäste nur mir 1 Ersatzfrau anreisen konnte. Verdienter Lohn: 7 Punkte für die Liganeulinge und vorderhand Rang 4!Altmünsters Elf bot phasenweise hervorragenden Offensiv-Fußball, „die Mädels können leider noch nicht ihre ausgezeichneten Trainingsleistungen zur Gänze „umsetzen“, bedauert das umsichtige Trainer-Duo Jürgen Wabitsch-Mario Zolgar. Dies dürfte nur eine Frage der Zeit sein, denn wenn die Traunsee- Fußballerinnen den Schalter umlegen können, werden sich diese Leistungen auch in vollen Punktegewinnen niederschlagen.Pettenbach – FC Palace Poker Aschach/Steyr 1:1 (1:1)Torjägerin Sarah Nowak brachte die Heimelf in der 12. Minute in Führung, die ex aequo mit Lena Holzinger Führende in der Torschützenliste, Paula Gaugl, glich in der 39. Minute für den Tabellenzweiten aus. Pettenbach nimmt mit 8 Punkten derzeit Rang 3 ein, womit die beiden Meister der Frauenklassen einen „Einstand nach Maß“ in der Landesliga feiern konnten!