Jubel nach dem 1:0 in Wimsbach

06.05.2017, 02:37 Uhr

In Halbzeit zwei schaute die Sache schon ganz anders aus. Beide Mannschaften angriffslustig, sie brachten endlich Farbe ins Spiel. Nach einem Spielerwechsel bei den Marchtrenkern war es einmal mehr Youngster David Mayr, der zum Assistgeber für Tomas Oravec avanchierte. Dieser nahm die Vorlage dankend an und bezwang Goalie Raffael Seyr mit einem trockenen Schuss (75.) Weiter ging´s jetzt mit einem offenen Schlagabtausch. Alen Zec sowie Thomas Primetshofer bei den Marchtrenkern und Valentin Kronberger als auch Martin Plasser bei den Wimsbachern sorgten für einen erhöhten Adrenalinspiegel. Übrigens: Martin Plasser knallte einen Freistoß aus gut 20m an die Querlatte (80.) und vorher konnte sich Tormann Raffael Seyr bei einem Zec-Schuss mit einer tollen Parade auszeichnen (82.) Und schließlich blieb es beim 0:1! Des einen Freud, des anderen Leid. Für die Marchtrenker hat sich die Lage gewaltig verbessert, aber noch wird man sich nicht zurücklehnen dürfen.Vorspiel: Endstand 3:8Vorschau: Auf die Marchtrenker warten jetzt drei richtige "Kracher". Am Dienstag, 9.5., 19:00 Uhr, gibt´s das Nachtragsspiel gegen Schwanenstadt auf eigner Anlage. Und am darauffolgenden Samstag gibt´s neuerlich ein Heimspiel. Gegner ist Tabellenführer Andorf.