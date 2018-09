Paper-Girls ganz top!

09.09.2018, 14:27 Uhr

Zu zwei ungefährdeten Erfolgen gegen ÖTB Neusiedl/Zaya (11:5, 11:5, 7:11, 11:6) und SC Höhnhart (11:8, 11:6, 11:9) kam ASKÖ Laakirchen Papier zum Herbstauftakt. Coach Dietmar Wohlfahrt konnte den gesamten Kader einsetzen.Herren-Spielertrainer Markus Beisskammer landete mit den Youngsters in der 2. Landesliga zwei Zittersiege gegen TUS Kremsmünster 3 und UFG Grieskirchen/Pötting 2, musste dabei gegen Grieskirchen im Entscheidungssatz ein 2:9 aufholen und 4 Matchbälle abwehren.Am Sonntag coachte Markus auch die „Erste“ in Wels, die gegen die Hausherren klar mit 3:0 (9, 3, 6) siegte, gegen den ASKÖ Seekirchen aber in einem sehr guten Spiel erst im Entscheidungssatz den Kürzeren zog (11:5, 7:11, 8:11, 11:8, 7:11).

Am Samstag, 15. September haben die Paper-Boys in der 2. Bundesliga Heimvorteil, sie empfangen um 15.00 Uhr SPG Lichtenau/Haslach und den TSV Ottensheim. Die LL-Truppe spielt in Windischgarsten (14.00 Uhr) gegen die Gastgeber und Union Nußbach.Laakirchens Damen sind erst am Sonntag in Arnreit (10.00 Uhr) am Zug, es geht gegen den SK Vöest Linz und Union Arnreit.