Vorchdorf: Zuerst geschaufelt, dann gewonnen

02.05.2017, 09:00 Uhr

Die Kicker der Askö Schachner Vorchdorf gewannen das Bezirksliga Süd-Match gegen Gunskirchen mit 2:1.

OÖ-Liga: Ischler siegen 5:0

Stelzhammer-Zwillinge schoßen Altmünsterinnen zum Sieg

SALZKAMMERGUT. Am Freitagmorgen um 7:30 Uhr früh wurde beim Askö Schachner Vorchdorf das Kommando ausgegeben: Wir räumen das schneebedeckte Spielfeld, damit am Abend um 19:30 Uhr das Derby gegen Union Gunskirchen gespielt werden kann. Dann gings Schlag auf Schlag: die geschlossene mindestens 10 cm starke Schneedecke wurde in einer vorbildlichen Gemeinschaftsaktion von 20 Funktionären, Spielern und Fans weggeschaufelt, um 14:30 Uhr "erstrahlte" die Schachner-Arena wieder in sattem Grün! Askö-Sportchef Hans Kronberger überzeugte Schiedsrichter Almir Barucic von der regulären Bespielbarkeit des Platzes, ehe der 13. Sieg in der laufenden Meisterschaft gegen die Gäste aus Gunskirchen eingefahren werden konnte. Es war dies der erste volle Erfolg der Vorchdorfer gegen die starken Union-Kicker seit 2014. Die Freude über das 2:1 war dementsprechend groß.Der SV Zebau Bad Ischl konnte im OÖ-Ligaheimmatch Bad Schallerbach mit 5:0 vom Platz schießen. Der SV Gmundner Milch spielte gegen die Askö Donau Linz 1:1Zum 2:0-Heimsieg von Altmünsters Landesliga-Fußballerinnen am Sonntag im Traunstein Stadion trafen Sophie Stelzhammer per Kopf in der 62. Minute und ihre Zwillingsschwester Sarah in der 75. Minute. Mit dem ersten vollen Erfolg seit 25. September 2016 (2:1 in Peuerbach) konnte sich die Elf des Trainer-Duos Peter Göschlberger-Engelbert Haas mit 16 Punkten auf Rang fünf verbessern.