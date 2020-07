Das Kubinhaus Zwickledt zeigt von 10. Juli bis 30. August 2020 keramische Skulpturen der Linzer Künstlerin Margit Feyerer-Fleischanderl.

WERNSTEIN. Der Titel der Ausstellung lautet "Von anno Schnee bis Übersee". Feyerer-Fleischanderls Werke zeigen Menschen auf Reisen. Oft ist ihnen der beschwerliche Weg ins vermeintliche Urlaubsparadies ins Gesicht geschrieben. Galten sie bisher als liebenswerte Figuren, kontextualisiert die Künstlerin ihre Skulpturen nun in das aktuelle Zeitgeschehen und hinterfragt die krisenbedingte Einschränkung der Reisefreiheit: "Anno Schnee" ist für sie nicht nur eine scherzhafte Redewendung, sondern bezeichnet eine bewusste Sicht auf plötzliche Veränderungen, in denen das Reisen und die damit verbundene Freiheit keine Selbstverständlichkeit mehr sind.

Ihren Keramikfiguren stellt die Künstlerin Bleistiftzeichnungen sowie eine Auswahl an fotografischen Arbeiten aus der Serie "Mein Amerika", die den prototypischen Touristen auf seiner Reise durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten begleitet, gegenüber.

Wegen Corona keine Vernissage

Aufgrund der momentanen Situation findet keine Vernissage statt. Im Ausstellungsraum werden die Maßnahmen zum Schutz der Besucher eingehalten. Auf einen Mund- und Nasenschutz sowie einen Mindestabstand von einem Meter wird geachtet. Führungen im Privathaus dürfen wegen der räumlichen Verhältnisse in diesem Jahr ebenfalls nicht angeboten werden.

