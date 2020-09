Unter der Leitung von Anneliese Jakob, Christine Schachinger, Maria Grünberger und Sarah Jakob durften in den Ferien elf Kinder die Öffentliche Bibliothek entdecken.

ST. MARIENKIRCHEN. Beim Kamishibai, einem spannenden Erzähltheater fieberten die Kinder zu Bildern von Eric Carle mit, ob die kleine Maus wohl einen Freund findet. Jedes Kind bekam als Geschenk eine kleine Maus als Fingerpuppe, welche beim Mitmach-Lied mit lustigen Reimen sofort ausprobiert wurde. Auch für die Eltern gab es eine Bibliothekstasche mit Buchstart-Materialien als Hilfestellung zum Vorlesen in der Familie. Zum Schluss erfuhren die Kinder, dass es in der Öffentlichen Bibliothek 4.500 Bücher, DVDs und Hörspiele gibt und durften gleich welche ausleihen. Die Öffentliche Bibliothek in St. Marienkirchen ist im Rahmen der Covid19-Vorsichtsmaßnahmen aktuell jeden Montag von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Jahreskarten für Familien sind um nur 25 Euro erhältlich.