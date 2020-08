FREINBERG (juk). Obwohl der Gottesdienst und Umzug zur Kriegerehrung am 15. August heuer wegen des Corona-Virus abgesagt werden musste, ließ der Kameradschaftsbund Freinberg den Gedenktag nicht gänzlich ausfallen. Eine Abordnung des Vereins rund um Obmann Josef Söllwagner legte in stillem Gedenken an die Soldaten, Verwundeten und Gefallenen aus den beiden Weltkriegen einen Kranz nieder. Anschließend wurden drei Salut-Schüsse abgegeben. "Es ist dem Kameradschaftsbund ein wichtiges Anliegen, den gefallenen Soldaten zu gedenken, damit sie nicht in Vergessenheit geraten", so Vize-Obmann Rudolf Kasbauer.