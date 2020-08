SCHÄRDING (zema). Montagabend wurden die ersten Maßnahmen getroffen, um an der Innpromenade in Schärding den Hochwasserschutz aufzubauen. Nach den heftigen Regenfällen stieg der Pegel am Inn rasant an. Bauhof und Feuerwehr machten sich an die Arbeit um den mobilen Hochwasserschutz zu montieren.

Videolink vom Hochwasserschutzaufbau in Schärding - hier klicken

Fotos und Videobeitrag: Danny Jodts/zema-medien.de