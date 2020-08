ST. FLORIAN (zema). Am 28. August wurde die Feuerwehr St. Florian am Inn um 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aus unbekannter Ursache stießen auf der B137 im Kreuzungsbereich Pramerdorf zwei PKW zusammen. Die beiden Lenker wurden bereits beim Eintreffen der Feuerwehr vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus abtransportiert. Durch die Feuerwehr wurde eine Totalsperre der B137 für die Dauer des gesamten Einsatzes eingerichtet. Nach Reinigung der Fahrbahn und Abtransport der havarierten Fahrzeuge konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Gegen 19:30 Uhr konnte die Feuerwehr wieder in ihr Gerätehaus einrücken. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Fotos: Danny Jodts/zema-medien.de