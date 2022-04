RAINBACH (zema). Die Landjugend Rainbach veranstaltete am Ostermontag ihre 38. Mostkost. Schon zum Frühschoppen spielte die Feuerwehrmusikkapelle Rainbach zünftig auf. Am Vormittag war dann auch die Preisverleihung der besten Möste. Hier wurde Martin Hager von der Jury als Erster mit einer handgemachten Uhr prämiert. Neben den beiden Vorsitzenden Stefanie und Niklas von der LJ gratulierte auch Bürgermeister Gerhard Harant allen Gewinnern. Am Nachmittag sorgte dann in der vollen Halle ein DJ für beste Stimmung.