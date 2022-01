Einsamkeit.

Viele Menschen haben in den letzten zwei Jahren ihre Freunde verloren. Erst nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, dann ein Streit und später Hass. Die Gesellschaft verroht zusehends, das Benehmen ist abhanden gekommen. Gegeneinander, statt miteinander, Denunziantentum, statt gegenseitiger Hilfe, Anpöbeln, statt ein lächeln, statt einem freundlichen Wort.

Wo ist unsere Menschlichkeit geblieben, wo ist unser Zusammenhalt verschwunden?

Sind wir an dieser unsäglichen Entwicklung selber Schuld oder sind es die Medien, die uns entzweien? Verleiten uns die Politiker zu einem Handeln, das wir eigentlich nicht wollen, das uns unmenschlich macht? Machen uns Medien und Politik so viel Angst, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, normal menschlich miteinander umzugehen? Lassen wir uns wirklich fernsteuern?

Viele von uns sind seit langer Zeit einsam geworden und verzweifeln.

Freunde.

Was aber macht echte Freundschaft aus?

Freunde, mit denen man die Freizeit verbringt, Freunde mit denen man sich unterhält, mit denen man ausgeht, Shoppen geht, ein Bier trinkt (wenn das möglich ist) oder Freunde mit denen du reden kannst.

Wie weit geht echte Freundschaft?

Bist du ein Freund der seinen Wagen verleiht, der einen Freund in der eigenen Wohnung wohnen lässt? Kann man sich auf einen guten Freund auch dann noch verlassen, wenn es um das liebe Geld geht oder wenn man krank ist und vielleicht Hilfe und Pflege braucht?

Geht Freundschaft noch weiter?

Kann es sein, dass man als Freund beispielsweise auf sich nimmt, 500Km weit zu fahren, wenn du um zwei Uhr Nachts einen Anruf, mit der Bitte um Hilfe bekommst? Ist es möglich, z.B. sogar eine Niere zu spenden, um einem Freund, einer Freundin das Leben zu retten?

Würdest DU das für einen Freund tatsächlich machen?

Aber nein, in Zeiten wie diesen, ist es viel einfacher Freund zu sein. Viele Menschen heute wären schon froh, wenn sie nur ganz einfach so akzeptiert würden wie sie sind, wenn man ihnen ein paar Minuten schenken könnte und nur zuhört.

Ist das nicht genial einfach?

Nein, ist es nicht.

Die Menschen haben es längst verlernt, sich mit jemand einzulassen und zu zu hören - und die Menschen haben keine Zeit.

Gehen wir den Weg, den Freunde gehen sollten.

Mach du den Anfang, gleich heute und lasse all den Einfluss der Medien, alle Hetze und Einflussnahme durch die Schreckensmeldungen, die du im Minutentakt hören musst hinter dich. Lass dich durch die Werbemaschinerie der Politik nicht für dumm verkaufen und einschüchtern.

Schalt das Radio aus.

Geh hinaus und besuche deinen Freund deine Freundin. Nimm das Telefon und rufe an, wen du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Nimm dir Zeit und lasse die alten Freundschaften wieder zu neuem Leben erwachen.

Sei du der Erste von euch beiden.