Medaillenregen für Igla-Athleten. Sighartingerin Christina Gangl triumphiert im Speerwurf – und das bei ihrem ersten Wettkampf mit dem 500 Gramm-Speer.



BEZIRK SCHÄRDING (ebd). Bei den OÖ Meisterschaften der U18 und U23 am 8. und 9. August in Wels beeindruckte U16-Athletin Christina Gangl aus Sigharting bei ihrem ersten Wettkampf mit dem 500 Gramm-Speer gleich im ersten Versuch mit 39,84 Meter. Diese Weite konnte niemand mehr übertreffen und bedeutete somit die Goldmedaille in der U18. Im Kugelstoß konnte Gangl ihre alte Bestmarke gleich um fast eineinhalb Meter verbessern und wurde mit 10,04 Metern Vierte. Eine weitere Goldmedaille für die Sportunion IGLA long life gab es durch die Andorferin Susanna Kreutzer, die nach einer längeren Wettkampfpause über 1500 Meter in der U23 an den Start ging.

"Silberne" am Fließband



Gleich zwei Mal Silber gab es für Verena Nagl aus Andorf, und zwar im Kugelstoß und im Speerwurf der U23. Ihre Schwester Sara holte sich in der U18 ebenfalls zwei Medaillen, jeweils mit persönlicher Bestleistung: Silber im Kugelstoß mit 10,84 Meter und Bronze im Diskuswurf mit 25,47 Meter. Zwei weitere Silbermedaillen für die Sportunion IGLA long life gab es durch Antonia Kaiser aus Mehrnbach über 100 Meter in der U23 und durch die 3x800 Meter-Staffel der U18 mit Irina Rieder, Lea Desch und Christina Gangl. Bronze über 3000 Meter der U18 sicherte sich Alexander Weiß aus Münzkirchen mit einer persönlichen Bestleistung von 11:13,06.