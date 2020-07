FREINBERG (ebd). Im Golfclub über den Dächern von Passau wurde mit der Modehaus Garhammer Golftrophy das Turnier-Highlight des Jahres veranstaltet. Nach dem langen Covid-Shut-Down hatte leider auch der Wettergott keine Einsicht und es schüttete am festgelegten Termin wie aus Eimern. Daher wurde das Turnier am nächsten Tag veranstaltet. Die Brutto-Wertung gewann Ludwig Kagermeier. Die NettoA-Wertung sicherte sich Georg Winterer vor Steven Seiss und Norbert Gruber. Die NettoB-Wertung ging an Philipp Wagner, vor Friedrich Arlt und Wolfgang Thurn. Sieger der NettoC-Wertung wurde Helmut Antesberger. Zweiter Simon Auinger vor Edwin Ebner. Die NettoD-Wertung gewann Tanja Gruber vor Peter Leimpek und Kevin Paul Gibson. Als nächste Veranstaltungen stehen am 24. Juli das "A schware Partie – 9-Loch-Turnier" sowie das "Make Money – 9-Loch-Turnier" an. Am 25. Juli folgt das "Early Morning by Rieder Brauerei – 9-Loch-Turnier".