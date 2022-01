Simon Lang absolviert bei der Tischlerei Grömmer eine Tischlerlehre – und zeigt sich davon angetan.

ST. ROMAN. Dabei war für den 16-Jährigen lange nicht klar, in welche berufliche Richtung es für ihn überhaupt gehen sollte. "Ich war auch sehr an einer Elektrikerlehre interessiert", so Lang zur BezirksRundSchau. Letztendlich habe er sich schließlich für die Tischlerlehre entschieden, "weil mich dieser Beruf beim Schnuppern fasziniert hat." Ein Argument war für ihn auch der kurze Arbeitsweg und das tolle Team sowie die Gemeinschaft bei Grömmer. "Einfach eine coole Firma", sagt der Jugendliche.

Fingerfertigkeit und Genauigkeit



Aktuell befindet sich Lang im zweiten Lehrjahr. Auf die Frage, was ihm sonst noch an dem Beruf gefällt, meinte er: "Das Arbeiten mit Holz als lebendiger Werkstoff und dass am Ende jeden Tages das fertige Produkt zu sehen ist." Als wichtige Eigenschaften für den Tischlerberuf sollten Interessierte laut Lang "Fingerfertigkeit und Genauigkeit mitbringen." Auf seine beruflichen Ziele angesprochen, entgegnete er: "Ich möchte Tischlertechniker werden."

Steckbrief

Wohnort: St. Roman

Geburtsdatum: 8.04.2005

Schule: Poly Münzkirchen

Hobbys: Fußball spielen, Skifahren

Lieblingsgetränk: Cola

Lieblingsessen: Pizza

Lieblingsfilm: The Wolf of Wall Street