Festspiele Europäische Wochen auch 2018 wieder in Engelhartszell

ENGELHARTSZELL. Die Festspiele Europäische Wochen Passau wird im Jahr 2018 drei Mal in Oberösterreich zu Gast sein – dabei gibt's auch wieder ein Konzert in Engelhartszell. Zum 725. Bestehen des Stifts Engelszell wird am 30. Juni dort Haydns "Jahreszeiten" aufgeführt. Dies freut insbesondere Friedrich Bernhofer, der sich als Engelhartszeller Alt-Bürgermeister und Beiratsmitglied der Festspiele Europäische Wochen Passau jahrzehntelang für die grenzenlose Kulturarbeit einsetzt.