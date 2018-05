Alligator und rosa Flamingo für die Mama

04.05.2018, 12:58 Uhr

Eine Shopping-Tour durch Schärding zeigt einmal mehr,dass es außer Blumen und Pralinen noch ganz andere Muttertagsgeschenke gibt. 

SCHÄRDING (ama). Einen Alligator im Haus zu haben, muss nicht immer gefährlich sein, weiß Martha Weyland, GF Weyland Tischkultur: ”Der Alligator zerkleinert alles bequem und schnell. So kann beispielsweise ein ganzer Wurstsalat wie Zwiebel, Käse, Gurkerl und Knacker damit zerkleinert werden.”Apropos Gurkerl – für das leichte und schnelle Öffnen des Deckels steht dann “Jarkey” zur Verfügung. Für das kleinere Geldbörserl wäre dieser ein weiterer Geschenktipp für Mütter, die beispielsweise Gelenksbeschwerden haben oder sich einfach schwer tun, einen Deckel zu öffnen.

Mit diesen beiden Haushaltshilfen bleibt somit mehr Zeit zum Entspannen und Mama könnte beispielsweise das “Meer” mit einem rosa Flamingo genießen. Der rosa Flamingo, gesehen in der Schärdinger Teerose, ist eine aktuelle Frühjahrsteemischung und wäre ein weiterer Geschenketipp für den 13. Mai. “Das Meer” von Wolfram Fleischhauer ist derzeit auf der Bestsellerliste und u.a in der Buchhandlung Schachinger zu finden.Und wer einen top aktuellen Duft schenken möchte ,der soll seine “Augen” in der Parfümerie Marionnaud aufmachen. Dieses Parfüm steht symbolisch für freigesetzte Energie und Weltoffenheit.