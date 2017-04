Brunnenthal holt Kunst und Kultur ins Wohnzimmer

26.04.2017, 16:00 Uhr

Mit neuem Kulturverein startet Brunnenthal Kulturoffensive – samt Künstlern in den eigenen vier Wänden.

BRUNNENTHAL (ebd). Seit 2014 gibt es in der Gemeinde keinen Kulurverein mehr – bis jetzt. Denn mit der Gründung des Vereins "Kulturvisionen Brunnenthal" soll der Name Programm werden. Die Verantwortlichen rund um Neo-Obmann Daniel Neuböck setzen auf kulturelle Innovationen. Als erstes Projekt wurde "KiK – Kunst im Kleinen" ins Leben gerufen. Dabei sollen Brunnenthaler Bürger ermutigt werden, sich Künstler oder Kulturschaffende ins eigene Wohnzimmer zu holen. Den Anfang machte bereits Ortschef Roland Wohlmuth, der zu einer Lesung Hans Kumpfmüller in seine privaten Gemächer mit rund 20 Freunden und Bekannten geladen hatte. "Dieses neue Kulturformat soll örtlichen und regionalen Kulturschaffenden, aber auch Nachwuchskünstlern ein Podium im kleinen Kreis bieten. Es geht darum, Kunstinteressierte und -schaffende zusammenzubringen. Egal ob mit eigenen Gedichten oder Musikstücken, jeder kann mitmachen", so Wohlmuth. "Wir als Kulturverein werden in der Anfangsphase versuchen, weitere KiK-Veranstaltungen zu initiieren. Ein Gemeindebürger hat sich bereits gemeldet. Er wird eine Veranstaltung in seinem Garten machen. Wir hoffen, dass das Format ein Selbstläufer wird. Wer Unterstützung braucht, der kann sich jederzeit melden", erläutert Neuböck.

Ab Herbst geht's richtig los

Weiters will sich der neue Kulturverein bei der Ferienpass-aktion einbringen. Als erste Großveranstaltung steht am 14. Oktober ein Konzert mit der Gesangskapelle Hermann am Programm. Richtig durchgestartet soll in den Wintermonaten werden. "Mit einer Veranstaltungsreihe, die sich globalen Themen widmen wird. Vorstellbar wäre etwa ein Philosophiecafe, Konzerte oder Lesungen", so Neuböck. Nähere Infos zur "Kulturvisionen Brunnenthal" oder zu "Kunst im Kleinen" gibt's unter 0676/7487 000.