Jetzt wächst der Wald schon in den Schulen

10.05.2017, 13:25 Uhr

Die ARGE s'Hoiz startet Projekt "Indoor Wald" in elf Schulen im Bezirk Schärding.

BEZIRK SCHÄRDING (ska). Nach "Flying Trees", bei der 200 Schüler Weißtannensamen in umweltfreundlichen Kautschuk-Luftballonen auf Himmelsreise geschickt haben, ist der "Indoor Wald" das nächste Projekt der ARGE s'Hoiz.Kleine Tannenbaum-Setzlinge wachsen nun in Fichten-Holz-Töpfen in rund 25 Klassenzimmern. Rund elf Schulen und Kindergärten – VS Engelhartszell, NMS, VS und Kindergarten Esternberg, VS Vichtenstein, NMS Schardenberg, VS und Kindergarten Brunnenthal, VS und NMS St. Aegidi und VS Kopfing – haben sich am Projekt beteiligt und von der ARGE s'Hoiz die Setzlinge erhalten.

Pflanz-Töpfe, Bäume und auch die Erde stammen aus der Region. Die Setzlinge hat der Sprecher der ARGE, Klaus Paminger selbst in seinem eigenen Wald gezogen. Schüler der HTL Andorf haben die Töpfe per Laser mit dem Logo der Arge s'Hoiz versehen. Ziel der ganzen Aktion ist es, bei den Kindern das Bewusstsein für den Rohstoff Holz zu schaffen. "Verbunden mit pädagogischen Unterlagen lernen die Kinder wie Wald und damit auch der Rohstoff Holz entsteht", erklärt Paminger.Was aus den Bäumen in den Klassen wird, möchte die ARGE mitverfolgen und hofft auf viele Rückmeldungen aus den Schulen. Wann die Bäume für ihre Pflanztöpfe zu groß werden, kann Paminger nicht sagen. "Am besten setzen sie die Schüler dann ins Freie."Die ARGE s'Hoiz ist eine Initiative engagierter Waldbesitzer und Holzunternehmen. Unterstützt von der Leader-Region Sauwald-Pramtal, der Wirtschaftskammer Schärding und dem Möbel- und Holzbau-Cluster der Oö. Wirtschaftsagentur Business Upper Austria möchte die ARGE die Wertschöpfung aus regionalem Holz steigern.