Na bumm, 16 Grad, stürmischer Wind und das drei Tage vor dem Heiligen Abend. Ich bin am Rand der OÖ-Voralpen um Weyer in Richtung Kreuzberg unterwegs. Viele Zwergerl und Schneerosen begleiten mich zur schönen Kreuzigungsgruppe. Über die Teufelsmauer marschiere ich dann zu den Rotmäuern, einer senkrecht abfallenden Felswand zur Enns. Es ist ein lässiges Platzerl zum Verweilen und auch für Getränke ist hier bestens gesorgt. Mein drittes Ziel ist der fast 1.000 Meter hohe Falkenstein, wo ich belohnt werde. Seit Sommer steht hier ein Gipfelkreuz, von dem ich einen traumhaften Tiefblick ins Ennstal bis Großraming habe.

Der eher graue Blick in die umliegenden Berge verrät keine Spur von Weihnachten, lediglich die geschmückten Geschäfte und Plätze in den Ortschaften kündigen das Christkind an.