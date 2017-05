Der Scheibbser Rathausplatz ist für E-Carsharing gerüstet

10.05.2017, 11:20 Uhr

Neue Tankstelle für Elektrofahrzeuge am Rathausplatz in Scheibbs

Scheibbs setzt auf die Zukunft



SCHEIBBS. Ab sofort steht am Scheibbser Rathausplatz eine hochwertige E-Tankstelle für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. In den kommenden beiden Jahren kann wie an allen E-Ladesäulen des „eMobil in der Eisenstraße“-Netzwerks kostenlos Strom geladen werden."Wir setzen in Scheibbs auch beim Thema E-Mobilität auf die Zukunft. Überdies schaffen wir mit dieser E-Tankstelle einen Standort für ein E-Car-Sharing-Auto", betont Bürgermeisterin Christine Dünwald."Noch sind Anmeldungen zum E-Car-Sharing möglich", ergänzt Stadtrat Johann Huber. Nähere Informationen sind bei ihm und im Bürgerbüro der Stadt Scheibbs unter Tel. 07482/42511 erhältlich.

eMobil in der Eisenstraße



Die E-Ladesäule ist eine Mehler Desi V1-Zapfsäule mit gleich drei Typ 2-Ladepunkten (1x22kW, 2x11kW) sowie automatischer Leistungsreduktion. Das Ladenetzwerk ist Teil des LEADER-Projekts "eMobil in der Eisenstraße", das von der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich kofinanziert wird. Weitere Maßnahmen sind die enge Verzahnung des Tourismus mit dem Thema Elektromobilität sowie die Sensibilisierung für E-Car-Sharing. Die EVN wurde als ein kompetenter Partner ins Boot geholt.