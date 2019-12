SCHWAZ. So wurden 2018 in Österreich 4.297 Skier und Snowboards als gestohlen gemeldet, 69 mehr als im Vorjahr.

Im Zehn-Jahres-Vergleich sind die Zahlen dennoch deutlich rückgängig (2009: 5.379 Anzeigen). 2018 wurden 431 Fälle geklärt, was einer Aufklärungsquote von 10 Prozent entspricht. Der Großteil der Wintersportgeräte wurde u.a. in Tirol Salzburg gestohlen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Anzeigen in Tirol jedoch geringfügig von 2.345 auf 2.335 gesunken, hingegen ist die Zahl der aufgeklärten Fälle von 137 auf 2Die Anzahl der geklärten Vergehen ist um rund 128 Prozent auf 130 angestiegen. Damit der Skiurlaub aufgrund gestohlener Skier oder Snowboards kein abruptes Ende findet, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.

Polizei gibt Tipps

In erster Linie sollte vor allem bei den Abstellplätzen vor Skiliften oder Almhütten auf die abgelegten Sportgeräte geachtet werden, da sie von diesen Orten besonders häufig entwendet werden. Zu weiteren Hotspots zählen ungesicherte Autodachträger beziehungsweise Autodachboxen. Allgemein gilt: Die Wintersportgeräte sollen niemals sorglos abgelegt werden.

Weitere Empfehlungen der Kriminalprävention:

Skier und Snowboard markieren

Nutzen Sie die örtlichen Sicherheitsvorrichtungen, wie Skikeller, Ski- und Skischuhschränke oder versperrbare Skiständer. Falls nicht anders möglich, sichern Sie Ihr Hab und Gut mit einem Stahlkabel oder Fahrradschloss an einem feststehenden Gegenstand wie einem Geländer ab. Behalten Sie Ihre Sportgeräte im Auge und lassen Sie den Schlüssel für eine solche Sicherheitsvorrichtung nie unbeaufsichtigt liegen. Achten Sie darauf, wer den Skikeller oder Abstellräume in den jeweiligen Unterkünften betritt, da sich Diebe oftmals durch ein Mitgehen mit Hotelgästen Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen und diese dann auszukundschaften. Stellen Sie Ihre Skier nicht paarweise, sondern einzeln voneinander getrennt ab, denn Diebe nehmen sich nicht die Zeit die passenden Skipaare zu suchen. Tipp der Polizei: Bei abgestellten Skiern oder Snowboards kann es leicht zu Verwechslungen kommen und es wird zum fremden Sportgerät gegriffen. Kennzeichnen Sie diese deshalb individuell, so dass Sie sie schnell wiedererkennen können.