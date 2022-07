Die Tiroler Freiheitlichen (FPÖ) drohen dem deutschen Fußballverein SV Werder Bremen mit rechtlichen Schritten. Die Norddeutschen trainieren derzeit im Zillertal und postete ein Bild von einer FPÖ-Veranstaltung in Zell am Ziller auf der Social Media Plattform "Twitter" mit dem Text „Klare Kante gegen Nazis“. Die FPÖ will nun rechtliche Schritte einleiten.



ZELL a. Z. (fh). Parteichef Abwerzger, selbst Jurist, erklärt in einem Statement:



"„Der Tweet stellt eine Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus dar“,

zeigte sich Abwerzger empört. Zudem würden damit nicht nur die Funktionäre, sondern alle Sympathisanten und Anhänger der Freiheitlichen beleidigt.

Die Tiroler Freiheitlichen hielten am vergangenen Sonntag ihren Landesparteitag im Schwazer SZentrum ab. Zu selbigem kam auch der Bundesparteichef Herbert Kickl nach Tirol. Am Vortag gab es einen Aktionstag in Zell am Ziller beim Musikpavillon. Der SV Werder Bremen veröffentlichte einen Tweet mit dem sinngemäßen Inhalt:



„Wir fühlen uns hier so sehr zu Hause, dass wir auch im #Zillertal dafür einstehen. Klare Kante gegen Nazis."

Entschuldigung und Tweets geteilt



Die FPÖ will eine gerichtliche Entschuldigung erzwingen, da der Fußballverein keinerlei Unrechtsverständnis zeige. Außerdem gehe es im Sport nicht um Politik. Die Grünen Abgeordneten Gebi Mair Barbara Neßler haben den Tweet des SV Werder Bremen geteilt. Im Bezug auf die beiden Grün-Politiker will FPÖ-Parteichef Abwerzger vorerst nicht von einer Klage reden.