SCHWAZ(wk). Sparkasse Schwaz Handball Tirol hat, nach zuletzt zwei knappen Niederlagen in Folge, das letzte Spiel des Jahres 2021 für sich entschieden und somit den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am 15. Spieltag des HLA Meisterliga Grunddurchgangs gewannen die Adler aus der Silberstadt zuhause gegen den SC kelag Ferlach mit 35:28 (18:14). Vor knapp 400 Zuschauern hielten die Gäste aus Kärnten bis kurz vor der Halbzeit noch gut mit, mussten sich letztlich dann doch noch klar geschlagen geben. Mit 9 Treffern war Nationalteamspieler Gerald Zeiner, der im Aufgebot der ÖHB- Herren für die Europameisterschaft im Januar in Ungarn und der Slowakei steht, der beste Torschütze für die Silberstädter, die nach 15 von 22 Spieltagen bei 18 Punkten und Tabellenrang sechs halten.

Stimme zum Spiel:

Frank Bergemann (Trainer Handball Tirol): ,,Es war ein guter Jahresabschluss von uns, das sind wichtige zwei Punkte. Wir haben rund eine Viertelstunde gebraucht, um Ferlach in den Griff zu bekommen. Die sind schon deutlich stärker aufgetreten als in der Hinrunde, werfen aus allen Lagen. Die Abwehr hat sich stabilisiert, wir sind dann vermehrt zu Kontertreffern gekommen, konnten uns aber auf plus vier absetzen. Nach der Pause haben wir das dann souverän gestaltet. Wir hatten heute kein Loch im Spiel, haben uns über 60 Minuten konstant gezeigt."

Tore Handball Tirol: Zeiner (9), Medic (6), Wöss (5), Huber (4), Wanitschek (4), Hochleitner (3), Spendier (2), Grothues (1), Miskovez (1)