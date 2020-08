SCHWAZ/ VOMP(wk). "Mädels gemma kicken" heißt es ab Donnerstag, 03. September 2020 in der Silberstadt Arena in Schwaz. Das Projekt wird vom Tiroler Fußballverband organisiert und von den Vereinen SC Eglo Schwaz und FC VW Picker Vomp angeboten. Schwaz ist somit einer von 9 Standorten in ganz Tirol, wobei Mädels im Alter von 9- 14 Jahren, die entweder noch nie in einem Verein oder schon bei den Burschen gespielt haben, zum unverbindlichen Schnuppertraining eingeladen werden. Die Trainer Michael Kirchmair und Marian Geisler wollen, zusammen mit der Frauenmannschaft des FC VW Picker Vomp, den jungen Kickerinnen eine Alternative bieten, damit sie am Ball bleiben. Die Trainingseinheiten finden immer donnerstags von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr statt und die Obmänner Bernhard Holaus (SC Eglo Schwaz, Foto links) und Christian Prünster (FC VW Picker Vomp) sowie Katharina Margreiter (Stellv. Frauenreferentin TFV) würden sich riesig darüber freuen, wenn über den Standort viele Mädels für den Fußball begeistert werden können.