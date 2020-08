ZELL AM ZILLER(wk). Der deutsche Bundesligist SV Werder Bremen hat auch das zweite Testspiel im Zillertal gewonnen. Gegen den Zweitligisten Austria Lustenau gewannen die Norddeutschen mit 4:2 (1:0). Nach der überzeugenden Vorstellung beim 4:1 gegen den LASK aus Linz im ersten Test in Zell am Ziller, war Werder- Coach Florian Kohfeldt diesmal nicht zufrieden und zeigte sich kritisch: ,,Wir müssen uns zwingen ans Limit zu gehen und das haben wir heute nicht geschafft."

Im Parkstadion bekamen die Zuschauer eine kurzweilige und torreiche Begegnung zu sehen, in der die Grün- Weißen vom Weserstrand sogar noch einige gute Chancen vergaben. Davie Selke per Elfmeter, Johannes Eggestein, Milot Rashica und Niclas Füllkrug waren die Torschützen für die Kohfeldt- Elf, für die Vorarlberger netzten Alexander Ranacher und der belgische Testspieler Adriano Bertaccini ein. Der rot-weiß- rote Zweitligist zeigte, nachdem man zuletzt gegen den FC St. Gallen eine 0:5- Schlappe hatte hinnehmen müssen, ein gutes Spiel.