Filmabend mit Diskussion zum Thema Pflegende Angehörige

Die Caritas Tirol und der Verein Haus im Leben Fiecht laden am Donnerstag, 11. Mai 2017 um 19:00 Uhr in den Pfarrsaal Fiecht/Vomp zu einem Filmabend rund um das Thema pflegende Angehörige und ihr Weg.

„So weit ich kann“ ist ein Film, der die Mut machenden Aspekte des Pflegealltages in den Mittelpunkt stellt.

Im Anschluss an gibt es die Möglichkeit eines offenen Gedankenaustausches mit Petra Jenewein vom Demenz-Servicezentrum der Caritas Tirol.



Referentin: Petra Jenewein, Leitung Caritas Demenz-Servicezentrum

Donnerstag, 11. Mai 2017, 19:00 Uhr

Pfarrsaal Fiecht

Eine Veranstaltung von Caritas Regionalarbeit und dem Verein Haus im Leben Fiecht.