erneute Geburt im Rettungswagen

26.04.2018, 11:53 Uhr

"Geburtsort: Schwaz" steht in der Geburtsurkunde von Isabella. Sie kam aber nicht wie geplant im Bezirkskrankenhaus Schwaz, sondern unmittelbar davor, auf der Steinbrücke, zur Welt.

Am 23. April in der Früh wurden Rettungs- und Notarztwagen zu einer drohenden Geburt in Ramsau im Zillertal gerufen. Die Mannschaft entschied sich für einen raschen Transport ins Krankenhaus nach Schwaz. Kurz vor Eintreffen wollte Isabella jedoch nicht mehr warten und erblickte um 8:28 Uhr das Licht der Welt.

bereits die 3. Geburt im Rettungswagen

"Direkt vor dem Krankenhaus auf der Steinbrücke kam Isabella zur Welt. Kerngesund wurde sie von Dr. Frank Dieterich im Kreißsaal übergeben und brachte 3095 Gramm auf die Waage.", so Notfallsanitäter Andreas Schiestl.Damit ist Isabella im Bezirk Schwaz heuer bereits das dritte Kind, das im Rettungswagen zur Welt kommt. Notfallsanitäter Andy Kreidl war bereits zum zweiten Mal mit dabei: "Solche Einsätze sind immer schön, aber auch spannend. Eine Geburt in einem unserer Autos ist immer etwas Außergewöhnliches und gehört zu den erfreulichen Einsätzen im Rettungsdienst."Das Rote Kreuz wünscht den frischgebackenen Eltern und der kleinen Isabella alles Gute!