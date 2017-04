Die Summer Sensation geht in die nächste Runde:



Am 20. Mai ist es soweit und es heißt wieder:



"Summer Sensation '17 - deine Party in den Sommer"



Unter diesem Motto feiern wir gemeinsam bei Volksrock Sound, Cocktails uvm. in den diesjährigen Sommer.



20.05.2017 - Gemeindesaal Wiesing

Einlass: 20:00 Uhr

Live on Stage: Die Toten Lederhosen (Tirol)



Eintrittsbänder gibts bei allen Mitgliedern oder

unter 0676/4202366





Details:

- Cocktails

- Happy Hour 20-21 Uhr

- Special Shots

- Outdoor-Bar mit chilligem Sommer Sounds