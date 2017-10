Klettern - ein hungriger Sport

01.10.2017, 07:59 Uhr

"Stonemonkey Burger"

ESSEN - und zwar am Besten von allem Etwas (Eiweiß, Kohlenhydrate, Salat, etc..). Und was eignet sich da am Hervorragendsten?? - NATÜRLICH EIN BURGERDeshalb haben die Kletterer des Sportklettervereinesin Kooperation mit den Chefs der River Side Bar in Fügen denkreiert.

Unter Bekanntgabe desUH-UH-UH (Affengeräusch)bekommt man ihn um(Montag-Samstag).Sonntags sind alle Burger MINUS 20 PROZENT!!ALSO NIX WIE HIN – und MAHLZEIT 