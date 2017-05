Szene World Opening: Eine Reise um die Welt – Bildergalerie

01.05.2017, 14:58 Uhr

Eine Bühne für die Weltmusik: Bei der Eröffnung der Veranstaltungsreihe Szene World am 28. April in der Szene Wien luden Musiker aus verschiedenen Ländern auf eine Reise um die Welt ein.

SIMMERING. Das Szene World Opening war der Startschuss für einen ganzjährigen Konzert- und Veranstaltungszyklus, in dem die Besucher auf eine Reise durch zahlreiche Länder und sämtliche Kontinente der Welt mitgenommen werden. Das bunte Programm des Eröffnungsabend war ein spannender Vorgeschmack auf das, was Szene World in Zukunft noch bieten wird.Los ging die Reise in Osteuropa: Das Duo Klezmer Reloaded verbindet die Volkmusik seiner Heimat mit Jazz, französischem Chanson, Tango und orientalischen Klängen zur ureigenen "art of klezmer". Danach ertönten in der Szene Wien indische Klänge: Pintoo & Haider Khan feat. Iqbal boten ein unglaubliches Feuerwerk an tanzbaren Rhythmen.

Zur Sache: Szene World

Danach enterten Global Groove Lab die Bühne und begeisterten mit abwechslungsreichem Gesang, Sounds aus aller Welt und sozialkritisch-politischen Texten. Fürs Auge waren Tänzerinnen der Nakari Dance Company auf der Tanzfläche, die mit ihrer Anmut und Körperbeherrschung das Publikum fesseln konnen. Headliner des abends war Prince Zeka aus der Demokratischen Republik Kongo, der seinen Mix aus Funk, Reggae, Rumba Congolaise, Afro-Beat und Soul darbot. Wer dann noch nicht genug hatte, konnte das Set von DJ Don Ricardo genießen.Weitere Highligths des Jahres sind das Szene World Fair Trade Festival, das Balkan Grill Weekend, das Global Beatz Festival u.v.m.. Im Rahmen von Szene World wird es auch einen YoungStar Award geben, bei dem vor allem die Nachwuchsförderung und MusikerInnen mit Migrationshintergrund im Vordergrund stehen. Mehr Infos: www.szeneworld.at