Nach "Todo Tango" und "Todo Flamenco" stimmte Julia Malischnig mit ihren Freunden heuer mit "Anima" (Seele, Atem) zum dritten Mal in Spittal auf den Jahreswechsel mit Gitarren- und Kastagnettenklängen sowie (Step-) Tanz ein.

SPITTAL. Eine kleine Tradition ist im Werden: Während im Sommer in Millstatt Julia Malischnigs Gitarrenkonzerte Jahr für Jahr immer größeren (An-) Klang finden, wird im Spittl Silvester eingeläutet. Mit ihren vertrauten Mitstreitern wie der Flamencotänzerin und Kastagnettenvirtuosin Marina Razumovskaja, Ingrid Oberkanins (Perkussion), dem kongenialen mexikanischen Gitarrenspieler Cecilio Perera, Oliver Steger (Bass) und Dieter Stemmer (Keyboard) bereicherte diesmal Steptänzerin Sabine Hasicka erstmals das Ensemble. Neu waren auch die poetischen Aperçus, eingespielt mit der Stimme von Intendatin Angelica Ladurner. Wiederum Tradition war es, dass die begeisterten Zuhörer zum Ausklang selbst aktiv wurden und Wiener-Walzer-Schritte wagten.

Shakespeare und Goethe



Der mit Gattin Ursula gekommene Kulturreferent Franz Eder zeigte sich glücklich darüber, dass es dem Kulturamt wieder gelungen sei, ein solch hochkarätiges Programm bieten zu können. Im vergangegen Jahr seien bei einem Etat von fünf Millionen Euro mehr als 100 Veranstaltungen mit 70.000 Besuchern verwirklicht worden. Der Lokalpolitiker ließ es sich nicht nehmen, in einer kurzen Tour d'Horizon sein Hohelied auf die Werte von Kunst und Kultur anzustimmen, Shakespeares Hamlet ("Die Zeit ist aus den Fugen") oder Goethe ("Was kümmert es mich, wenn sich hinten in der Türkei die Völker schlagen") zu zitieren, um festzstellen: "Wir brauchen keinen starken Mann, wir brauchen eine starke Gesellschaft."

Dietrich, Schaubach, Köck



Unter den Zuhörern fanden sich - natürlich - wieder Julias Gitarrenlehrerin Barbara Dietrich mit ihrem Gatten Gerhard, die frühere Leiterin der Bibliothek Seeboden, Annemarie Zach, der ehemalige WKO-Bezirksstellenleiter Anton Schaubach mit Gattin Isolde, Ex-Vizebürgermeister Bernd Sengseis mit Gattin Sissy, Gerald Köck, Vizepräsident der Kärntner Faschingsgilden, mit Gattin Lieselotte, Baumeister und Sachverständiger Manfred Fleiß mit Gattin Gertraud, Glasgrafiker Michael Forstner mit Gattin Christiane sowie Peter Pichler, AON, ein.

Textile Beobachtung



