Das Nationalparkkuratorium unter Vorsitz von Nationalparkreferentin Landesrätin Sara Schaar trat am 21. Juni in der Nationalparkverwaltung Großkirchheim zur 19. Sitzung zusammen.

GROßKIRCHHEIM. Im Rahmen der 47. Sitzung des Nationalparkkomitees, die im Vorfeld der Kuratoriumssitzung stattgefunden hatte, wurde der Nationalparkplan ebenfalls detailliert besprochen. Zusätzlich konnten neun Förderprojekte sowie das Almförderungsprogramm in Gesamthöhe von rund 356.000 Euro dem Beschluss zugeführt werden.

Nationalpark Hohe Tauern

„Im Nationalpark Hohe Tauern ist es mir wichtig, bei seiner Weiterentwicklung alle relevanten Interessengruppen einzubinden. Derzeit arbeiten wir in einem breiten partizipativen Prozess unter anderem an der Neuerstellung des Managementplans des Nationalparks Hohe Tauern. Der Nationalparkplan ist wesentliche Grundlage für die Arbeit, weil damit die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Aufgabenbereichen für die kommenden zehn Jahre festgelegt werden“, so Schaar. Die Mitglieder von Komitee und Kuratorium nutzten überdies die Gelegenheit, dem Direktor der Nationalparkverwaltung Kärnten, Peter Rupitsch, und seinem Stellvertreter Nikolaus Eisank, die zeitnah in den Ruhestand treten werden, für ihren jeweils über 30-jährigen Einsatz im Dienste der Nationalparkidee herzlich zu danken.