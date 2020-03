In Spittal stoppte die Polizei heute einen 60-jährigen Fahrzeuglenker, der ohne Führerschein und mit Phantasiekennzeichen unterwegs war. Den Alkotest verweigerte er.

SPITTAL. Am 05.03.2020 gegen 16.10 Uhr sichtete die Polizei in einer Gemeindestraße in Spittal an der Drau, einen Pkw mit front- und heckseitig angebrachten Phantasiekennzeichen. Die Streife versuchte den Pkw mit Blaulicht und Folgetonhorn anzuhalten. Der Lenker, der auf einen Wiesenweg unterwegs war, erhöhte seine Geschwindigkeit auf ca. 100 km/h und versuchte davonzufahren. Schließlich konnte der Lenker gegen 16:24 angehalten und zum Zweck der Identitätsfeststellung zur Polizeidienststelle gebracht werden.

Der Lenker, ein 60-jährige Mann aus Spittal an der Drau, war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Einen Alkotest verweigerte er. Das von ihm in Betrieb genommene Fahrzeug ist nicht zum Verkehr zugelassen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.