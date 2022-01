Die Spittaler Kulturinitiative InSzene führte mit Texten und Gedichten von H.C. Artmann auf eine literarisch-musikalische Reise durch die österreichische Seele.

SPITTAL. Die Texte und Gedichte des 1921 geborenen Schriftstellers H. C. Artmann erlebten im Rahmen der Spittaler Kulturinitiative InSzene ein Comeback. Gelesen und musikalisch vertont wurden die humoristischen Mundart-Gedichte von Florian Eisner und Dominik Kaschke. Gemeinsam entführten sie das Publikum in eine literarisch-musikalische Reise durch die schwarzen Abgründe der österreichischen Seele. Das kam nicht nur bei den Besuchern sondern auch bei Initiativenleiterin Eveline Staber gut an.