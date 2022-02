Nach zwei Jahren Pause soll es heuer wieder Maturabälle geben. Das haben die Schulen (nicht) geplant.

BEZIRK SPITTAL. Maturabälle bzw. Abschlussbälle sind ein Highlight in der Schulsaison. Nicht nur bei den Absolventen ist die Enttäuschung groß, wenn abgesagt wird. Die Woche Spittal hat bei Schulen nachgefragt, wer im Bezirk einen Ball plant.

HLW

In der HLW Spittal ist man guter Dinge, dass am 11. Juni der Abschlussball für die fünf Absolventen-Klassen stattfinden darf. Unter dem Motto "Ball of fame – time to shine" will man die Schulzeit fulminant beenden. Das Ballkomitee mit Julia Meißnitzer, Carolin Waltl und Marii Weichsler setzt alles daran, dass es einen Ball geben wird. "Wir sind flexibel und hoffen das Beste! Auf alle Fälle wird der Ball nicht wie gewohnt im Schloss Porcia, sondern im Kulturhaus Millstatt stattfinden. Der Ball findet sonst immer im April statt, doch im Sommer ist das Schloss für das Ensemble Porcia reserviert", so die drei. Nach der schriftlichen Matura im Mai starten die Tanzstunden, wo die 2G oder dann doch 3G-Regelung eingehalten wird. Die restliche Planung kommt erst langsam ins Rollen. Eines weiß man schon: "Wir planen mit nicht mehr als 800 Personen, 1.000 wäre wirklich die Grenze, weil seitens der Regierung da vermutlich keine Lockerungen kommen werden." Das Komitee ist froh, einen erfahrenen Lehrer, Wolfgang Lichtner, an der Seite zu haben, der sich schon auskennt. Würde der Ball auch stattfinden, wenn Maskenpflicht bei der Polonaise herrscht? "Ja!", antworten die drei einstimmig.

HAK

Wir haben uns eine Stimme aus der HAK Spittal eingeholt: "Zuerst haben wir bei der Schülergemeinschaft der HAK sowie der HTL nachgefragt, ob überhaupt Interesse bestünde, einen Maturaball zu organisieren. Seitens der Schüler war das Interesse schon groß. Dann haben wir mit dem Direktor gesprochen, welcher der Realität ins Auge gesehen hat: Es ist einfach ein zu großes Risiko. Die Schule übernimmt dieses nicht und die Finanzierung müsste von uns privat passieren. Die hohen Zahlen sowie die momentanen Regelungen machen das Planen schwierig, schier unmöglich. Daher haben wir auch dieses Jahr keinen Maturaball, weil die Last einfach zu groß wäre und es seitens der Schule keine Unterstützung gibt. Denn, was ist, wenn wir absagen müssen und dann kein #%Geld mehr retour bekommen?"

Alles offen

Andere Schulen des Bezirkes planen (noch) nicht und warten die derzeit noch sehr angespannte Situation ab. Hoffentlich dürfen die Maturanten 2022/23 alle einen Ball haben.