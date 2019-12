Bergretter konnten eine 66-jährige Deutsche, die bei einer Wanderung zur Gajacher Alm abgerutscht war, unverletzt bergen.

GREIFENBURG. Ein Ehepaar aus Deutschland unternahm am Nachmittag des 28. Dezember 2019 ausgehend von ihrer Ferienunterkunft am Weißensee eine Wanderung zur Gajacher Alm. Dabei rutschte die Frau auf dem schneebedeckten Wanderweg auf ca. 1480 Metern Seehöhe aus und stürzte circa sieben Meter talwärts, wo sie sich an einem Baum festhalten konnte. Da die 66-Jährige aus eigener Kraft nicht mehr zurück auf den Weg gelangte und ihr Gatte sie aufgrund der Glätte nicht bergen konnte, wurden mittels Notruf die Einsatzkräfte alarmiert. Die Frau konnte bei Einbruch der Dunkelheit von der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle gemeinsam mit zwei Bergrettern unverletzt geborgen werden.