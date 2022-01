Hollywoodreif verschaffte sich eine Tschechin heute Vormittag Zugang zu einigen Hotelzimmern in Heiligenblut. Als die Frau später von der Polizei in der Nähe festgenommen werden konnte, offenbarte sich Überraschendes.

HEILIGENBLUT. Heute gegen 10.15 Uhr kam eine 37-jährige Frau aus Tschechien in ein Hotel in Heiligenblut. Sie meinte, sie würde gerne eine Nacht im Hotel buchen und sie würde sich daher das Hotel und den Wellness-Bereich ansehen wollen.

Mit Zentralschlüssel in die Zimmer

Kurze Zeit später wurde sie von einem Zimmermädchen des Hotels dabei beobachtet, wie sie einen Zentralschlüssel, der am Reinigungswagen der Zimmermädchen hing, nahm und dann verschwand. Später konnte die Frau von anderen Zimmermädchen gesehen werden, wie sie andere Zimmer des Hotels betrat und verließ. Die Zimmermädchen verständigten die Rezeption, die wiederum die Polizei verständigte.

Was die Frau mitgehen ließ?

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Frau in der Nähe von einer Polizeistreife angehalten und anhand des Lichtbilds einer Überwachungskamera des Hotels eindeutig erkannt werden. Die Frau führte in ihrer Handtasche einige Gegenstände mit, die eindeutig aus den Zimmern im Hotel stammten, vorwiegend Hygieneartikel. Sie wurde am Anhalteort festgenommen.

Festgenommene war schwer alkoholisiert

In der Nähe der Örtlichkeit konnte auch der Zentralschlüssel des Hotels gefunden werden, der offenbar kurz zuvor weggeworfen worden war. Ein durchgeführter Alkotest ergab, dass die Frau stark alkoholisiert war. Da sie in Österreich keinen dauernden Aufenthalt hat, wurde sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bis zur Ausnüchterung und niederschriftlichen Einvernahme in polizeiliches Gewahrsam genommen.